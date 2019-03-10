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’in başkentinde patlama

’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 22:54 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 22:54
İsveç’in başkentinde patlama
İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlayan otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, şoförün ağır yaralandığı bildirildi. İsveç İstihbarat Örgütü(SEPO) Sözcüsü Sofia Hellquist, "Olay hakkında hemen bilgi aldık. Patlama bir terör olayı değil, öte yandan otobüste yolcuların olmaması büyük şans" dedi. Görgü şahitlerinden Klas Klas Mellborn, "Evdeydik, patlayan otobüsün 40-50 metre uzağından alevleri görüyorduk. Bunun bir terör olayı olduğunu zannettik. En kısa zamanda evi terk ettik" diye konuştu.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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İsveç’in başkentinde patlama
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