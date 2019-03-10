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'in başkenti 'de otobüs patladı. Patlamanın ardından çıktı.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 15:08
Stockholm'de büyük patlama!

İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüs patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Otobüsün kentteki bir tünele girerken tavana çarptığı ve bu sebeple patladığı düşünülüyor. Stockholm İtfaiye Müdürlüğü Operasyon Müdürü Tony Frank, "Bir otobüs patladı. Olay yerindeyiz" açıklamasında bulundu.

Stockholm'un kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlama sebebiyle en az bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili basına konuşan bir polis, otobüste yolcu bulunmadığını, otobüsün şoförünün akıbetinin henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Patlama sebebiyle kentteki Klarat ve Söderled tünelleri trafiğe kapatıldı.

Ekipler yangına müdahale ediyor.

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Stockholm'de büyük patlama!
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