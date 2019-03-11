Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Avrupa Birliği’nden ABD’lilere vize şartı

’nden ABD’lilere şartı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Avrupa Birliği’nden ABD’lilere vize şartı
Avrupa Birliği'nin (AB) resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında, ABD vatandaşlarının artık Avrupa'ya seyahat etmek için vize almaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarının ETIAS vizesinin 3 yıl geçerli olacağı ve bu vizeyle Schengen Bölgesi'nde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği kaydedildi. AB sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Bu şekilde Avrupa'ya kimlerin seyahat ettiğini, kendileri buraya gelmeden bileceğiz" ifadesine yer verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Birliği’nden ABD’lilere vize şartı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN