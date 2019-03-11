Avrupa Birliği’nden ABD’lilere vize şartı

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Avrupa Birliği'nin (AB) resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında, ABD vatandaşlarının artık Avrupa'ya seyahat etmek için vize almaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarının ETIAS vizesinin 3 yıl geçerli olacağı ve bu vizeyle Schengen Bölgesi'nde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği kaydedildi. AB sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Bu şekilde Avrupa'ya kimlerin seyahat ettiğini, kendileri buraya gelmeden bileceğiz" ifadesine yer verildi.