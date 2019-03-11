ABD halkının çoğu Trump’a inanmıyor

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ABD'de yapılan bir ankette 10 Amerikalıdan 8'inin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasının Moskova ile bağlantılı olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Reuthers/Ipsos tarafından Amerika genelinde 17 Şubat-4 Mart arasında yapılan ankete katılanların yüzde 53'ü Trump kampanyasının "2016 seçimlerini etkilemek için Rusya ile çalıştığına" inandığını belirtirken, yüzde 32'si karşı çıktı, yüzde 15'i de emin olamadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 50'si Trump'ın, hakkındaki Rusya soruşturmasını durdurmaya çalıştığına inandığını kaydederken, yüzde 32'si karşı çıktı, yüzde 18'i de kararsız olduğunu söyledi.