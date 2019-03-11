ABD’nin siber saldırısı bebekleri öldürdü

Venezuela'da ülkeyi iki gün karanlıkta bırakan elektrik kesintisi 23 kentte devam ederken Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kesintinin arkasında ABD komplosunun olduğunu açıkladı. Elektrik kesintisi nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ciudad Guayana kentindeki bir elektrik santralindeyse önceki gün bir patlama meydana geldi.



Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'in önünde düzenlenen mitingde konuşan Maduro, geçen perşembe meydana gelen ve Venezuela'yı yaklaşık iki gün karanlıkta bırakan elektrik kesintisine, ülkenin büyük bölümüne elektrik sağlayan Guri Elektrik Santrali'ne düzenlenen siber saldırının neden olduğunu açıkladı. Maduro, Venezuela'nın bir "yıpratma savaşıyla" karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bugün ülkedeki elektrik kesintisinin neredeyse yüzde 70'ini gidermiştik ancak elektrik hatlarına, yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji kullanılarak yapılmış bir saldırı düzenlendi" şeklinde konuştu. Maduro, halkından anlayış beklediğini ifade ederek, "Zor bir dönemdeyiz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son yıllarda üstesinden geldiğimiz diğer büyük sıkıntılar gibi bunun da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.



ÜLKE KARANLIKTA

Öte yandan Bolivar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da bir elektrik santralinde dün bir patlama oldu. Yerel medya santraldeki patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, patlama sonrası bölgede elektriklerin kesildiğini duyurdu. Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Elektrik kesintisi nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan ölümlerin pek çoğunun yeni doğan ünitesinde yatan bebekler ve diyaliz hastalarından oluştuğu bildirildi.