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Bu kez ön safhada kadınlar vardı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Bu kez ön safhada kadınlar vardı
Fransa'da Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için cumartesi günü ülke genelinde 17'inci kez sokağa çıktı. Başkentin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Lüksemburg Bahçesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün başında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar yer aldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemlerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Nantes kentindeki eylemde de polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanırken, 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere, 28 bin 600 kişi katıldı. Geçen haftaki eylemlerde ülke çapında 39 bin 300 kişi yer almıştı.
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Bu kez ön safhada kadınlar vardı
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