İngiltere'de Brexit için kader haftası

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında bu hafta Brexit sürecinin kaderini belirleyecek 3 kritik oylama yapılacak.

Başbakan Theresa May'in 15 Ocak'ta parlamentoda tarihi çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması salı günü yeniden oylamaya sunulacak.

May, anlaşmanın tepki çeken Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' AB ile müzakere ederek değiştirmeyi vadetmesine karşın, aradan geçen 2 aya yakın sürede bunu başaramadı. Brexit anlaşması, salı günü hemen hemen reddedildiği biçimiyle oylanacak.

Ocak ayında 230 oy farkla reddedilen anlaşmanın, bu defa da parlamentoda reddedilmesi en güçlü ihtimal olarak görülüyor.

Brexit konusu parlamentoyu olduğu kadar, iktidaraki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisini de kendi içlerinde bölmüş bulunuyor. Bu durum Brexit konusundaki herhangi bir uzlaşmayı şu ana kadar imkansız kıldı.

May, ret oyu veren Brexit yanlısı Muhafazakar milletvekillerini, anlaşmanın bu defa da reddedilmesi halinde İngiltere'nin Brexit sürecinin bütünüyle geri çevirilebileceği tehdidiyle kendi safına çekmeye çalışırken, İşçi Partili bazı milletvekillerinin seçim bölgelerine aktarma sözü verdiği 1 milyar sterlini aşkın mali kaynakla da onları anlaşmaya "evet" oyu vermeye ikna etme girişiminde bulundu.

Ancak mevcut Brexit anlaşmasındaki ''tedbir maddesinin'' İngiltere'yi AB ile üyelikten daha kötü şartlarda ve belirsiz bir süre için bağlı tutacağını savunan sert Brexit yanlıları, May'in tehdidini dikkate almayacaklarını saklamıyor.

Sert Brexitçi kanadın önde gelen isimlerinden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oylamaya bir gün kala yayımladığı makalede, May'in anlaşmasındaki ''tedbir maddesinin'' İngiltere'yi AB ile müzakere sürecinde mahsur bırakabileceği inancını yeniden dile getirdi.

''İngiltere tedbir maddesi düzenlemesinden çekilme konusunda AB üyeliğinden ayrılmada sahip olduğundan daha az egemen yetkiye sahip olacak.'' ifadesini kullanan Johnson, anlaşmaya hiçbir surette "evet" oyu vermeyeceğini ilan etti.

Brexit yanlısı geleneksel tabanı ile son dönemde kazandığı AB üyeliği yanlısı genç seçmenler arasında sıkışan İşçi Partisi anlaşmaya blok olarak ret oyu vermeye hazırlanıyor. Ancak May'in ''rüşvet'' diye nitelendirilen girişimlerinin az sayıda fireye neden olması da muhtemel görülüyor.