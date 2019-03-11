İsrail balona karşılık füze yağdırdı

Gazze'den hava saldırısında bulunulduğunu ileri süren İsrail, Gazze'de iki noktaya dün hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Deyr el-Belah kentindeki bir balıkçı limanını hedef aldı. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Hamas'a ait iki tekneye hava saldırısı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail yönüne atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği savunularak, bu eylemlerinin sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi. İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

saldırılar düzenliyor. Öte yandan İsrail deniz kuvvetleri, Filistinli balıkçı Hüsam Bereket'in içinde bulunduğu tekneye ateş açtığını, ardından balıkçınıngözaltına alındığını bildirdi. İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

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