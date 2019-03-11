Jennifer Lopez nişanlandı

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ABD'li ünlü yıldız Jennifer Lopez, iki yıldır birlikte olduğu eski beyzbol yıldızı Alex Rodriguez'le nişanlandı. Birlikte romantik bir tatile çıkan çift, evlilik yolunda attıkları ilk adımı paylaştıkları fotoğrafla duyurdu. 49 yaşındaki Lopez'e evlilik teklif eden Rodriguez, Twitter'a koyduğu fotoğrafın altına 'Evet dedi' notuyla Lopez'e taktığı yüzüğü paylaştı. Lopez ise aynı fotoğrafı Instagram hesabında kalp emojileriyle paylaştı. Medyada yer alan haberlerde, yüzüğün yaklaşık 15 karat büyüklüğünde olduğu ve değerinin 1 milyon Dolar (5 milyon 440 bin TL) olduğu iddia edildi.