Kalkıştan 6 dakika sonra düştü: 157 ölü

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Etiyopya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı dün başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Etiyopya Havayolları, uçağın, kalkıştan 6 dakika sonra Türkiye saati ile 08.44'te 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebatı ile Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınlarına düştüğünü bildirdi. Açıklamada, Bishoftu kasabası yakınlarında arama ve kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtilerek "Etiyopya Havayolları ekipleri, kaza bölgesine gönderildi ve yardım ekiplerine her türlü desteği sağlıyoruz" denildi. Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını ve 33 ülkeden yolcu bulunduğunu duyurdu. Havayolları sözcüsü kurbanlar arasında 32 Kenya ve 17 Etiyopya vatandaşının bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de BM pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetti. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Uçağın, şirkete 4 ay önce teslim edildiği belirtiliyor. Havayollarına ait son kaza 2010'da yaşanmıştı. Beyrut'tan havalanan uçak kalkıştan hemen sonra düşmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca kazayla ilgili yayımlanan taziye mesajında "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.