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ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019
KKTC’nin ‘Arsen Lüpen’i vefat etti
KKTC'de 7'den 77'ye herkesin, 'şeytan' anlamındaki 'Tavuri' lakabıyla tanıdığı dolandırıcı Mustafa Serttaş (55) önceki gece hayatını kaybetti. Kıbrıs'ın Arsen Lüpen'i olarak da bilinen Serttaş, ani kalp durması nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 2 Mart'tan bu yana yoğun bakımdaydı. Kendisini 'zenginden alıp fakire veren' bir kişi olarak tanımlayan Serttaş, ilk kez 13 yaşında hakim karşısına çıkmış, hayatının 37 yılını cezaevinde geçirmişti. Gazeteci Aral Moral'ın ünlü dolandırıcı hakkında yazdığı kitaptan yola çıkan yönetmen Derviş Zaim, KKTC'de en uzun süre cezaevinde kalan kişi olan Serttaş'ın hayatını belgeselle kayıt alıyordu.
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KKTC’nin ‘Arsen Lüpen’i vefat etti
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