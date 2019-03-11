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’da facia 14 ölü

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Giriş Tarihi: 11.3.2019
Kolombiya’da facia 14 ölü
Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi yaşamını yitirdi. San Jose del Guaviare kentinden Villavicencio'ya gitmek için havalanan DC-3 tipi uçak, Meta bölgesi yakınlarında yere çakılarak alev aldı. Özel Sivil Havacılık İdaresi Birimi, ABD yapımı çift motorlu uçağın kalkıştan bir süre sonra acil durum çağrısı yaptığını kaydetti. Ajans ayrıca, kargo ve yolcu taşımacılığı şirketi olan Laser Aereo Havayolları'na ait 30 kişi kapasiteli uçakta yer alan yolculardan kurtulan olmadığını bildirdi. Kazayla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan havayolu şirketi hayatını kaybeden yolcuların isimlerini yayınladı. Kazada ölenler arasında Taraira Belediye Başkanı Doris Villegas, kocası ve kızının da yer aldığı kaydedildi. Devlet başkanı Ivan Duque, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Uçağın neden düştüğü araştırılıyor.
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Kolombiya’da facia 14 ölü
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