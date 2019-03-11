Kolombiya’da facia 14 ölü

Kolombiya'da
meydana gelen uçak
kazasında 14 kişi yaşamını
yitirdi. San Jose
del Guaviare kentinden
Villavicencio'ya gitmek
için havalanan DC-3
tipi uçak, Meta bölgesi
yakınlarında yere çakılarak
alev aldı. Özel
Sivil Havacılık İdaresi
Birimi, ABD yapımı
çift motorlu uçağın
kalkıştan bir süre
sonra acil durum çağrısı
yaptığını kaydetti.
Ajans ayrıca, kargo
ve yolcu taşımacılığı
şirketi olan Laser
Aereo Havayolları'na
ait 30 kişi kapasiteli
uçakta yer alan yolculardan
kurtulan olmadığını
bildirdi. Kazayla
ilgili herhangi bir açıklama
yapmayan havayolu
şirketi hayatını
kaybeden yolcuların
isimlerini yayınladı.
Kazada ölenler arasında
Taraira Belediye
Başkanı Doris Villegas,
kocası ve kızının da
yer aldığı kaydedildi.
Devlet başkanı Ivan
Duque, Twitter üzerinden
paylaştığı mesajla
ölenlerin ailelerine başsağlığı
dileğinde bulundu.
Uçağın neden düştüğü
araştırılıyor.