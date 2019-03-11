Kolombiya’da facia 14 ölü

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Kolombiya'dameydana gelen uçakkazasında 14 kişi yaşamınıyitirdi. San Josedel Guaviare kentindenVillavicencio'ya gitmekiçin havalanan DC-3tipi uçak, Meta bölgesiyakınlarında yere çakılarakalev aldı. ÖzelSivil Havacılık İdaresiBirimi, ABD yapımıçift motorlu uçağınkalkıştan bir süresonra acil durum çağrısıyaptığını kaydetti.Ajans ayrıca, kargove yolcu taşımacılığışirketi olan LaserAereo Havayolları'naait 30 kişi kapasiteliuçakta yer alan yolculardankurtulan olmadığınıbildirdi. Kazaylailgili herhangi bir açıklamayapmayan havayoluşirketi hayatınıkaybeden yolcularınisimlerini yayınladı.Kazada ölenler arasındaTaraira BelediyeBaşkanı Doris Villegas,kocası ve kızının dayer aldığı kaydedildi.Devlet başkanı IvanDuque, Twitter üzerindenpaylaştığı mesajlaölenlerin ailelerine başsağlığıdileğinde bulundu.Uçağın neden düştüğüaraştırılıyor.