Protesto gösterileri okulları tatil ettirdi

BUGÜN NELER OLDU

Cezayir hükümeti, Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'inci dönem adaylığına karşı çıkan ve iki haftayı geride bırakan kitlesel eylemlerin bel kemiğini oluşturan öğrencilerin gösterilerinin gücünü zayıflatmak için bahar tatilini öne çekme kararı aldı. 21 Mart'ta başlaması gereken bahar tatili bugünden itibaren 15 gün sürecek.. Tunus'ta ve İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin ofisinin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasının önünde de gösteriler düzenlendi. Cezayir İçişleri Bakanlığı ise, muhalefetin ertelenmesi için çağrıda bulunduğu 18 Nisan tarihli seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılacağını duyurdu.