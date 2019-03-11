Son Dakika: Türkiye'den Belçika'ya nota

Belçika'nın Ankara büyükelçisi, Belçika'da terör örgütü PKK ile bağlantılı özel ve tüzel kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberde; Belçika'daki PKK'lıların yargılanmaları sürecini engelleyen kararla ilgili olarak büyükelçinin bakanlığı çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cuma Günü konuyla ilgili bir soruya yazılı olarak yanıt vermiş ve "Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunduğunu ve Türkiye'nin hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edeceğini belirten Aksoy, "Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.