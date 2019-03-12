Bahçeli: Son kozlarını oynuyorlar, iftiralara sığındılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve öncekilerden farklıdır. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir" dedi.

Bahçeli, Yozgat'ta vatandaşlara seslendi. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

"AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Yozgat'ta zillete yer yoktur.



Bu yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve öncekilerden farklıdır. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar 31 Mart'a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar. Her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar. Son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sığındılar. Lider ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar fitne taşıyorlar.

CUMHUR ÖLDÜ MÜ Kİ KÜRDİSTAN'DAN BAHSEDİYORLAR

Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar. Ey densizler, bre gafiller zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa, Yozgat burada. Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada. Bizler çağ açıp çağ kapatan bir ruhun devamıyız. Tavizsiz bir heyecanımız var. Türk milleti dün boyun eğmedi yine eğmeyecek. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa çevremizde toplanmış durumda. Ne kadar komplocu, dağılma figüranı varsa faaliyet halinde. Alayı birden karşımızda ülkemize parmak sallıyorlar.

Ekonomik mahvımızı isteyenler pusuda, bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyor. Bu aziz millet çaresiz değildir, Yozgat bunun güvencesidir. Ezanla dalga geçen, Kürdistan'a göz kırpan CHP'ye Yozgat dersini verecektir. HDP ile aynı karede olan İP'e Yozgat fırsat vermeyecektir. Kurulan oyunları bozacaktır.

TÜRKİYE İÇTE VE DIŞTA BÜYÜK BİR TEHDİDİN KAPANINDADIR

Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Etrafımız vahşi emellerle kuşatılmıştır. Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli güvenliğimiz tehlike içindedir. Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız.

CHP Genel Başkanı YPG'yi aklaya dursun biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye kararlıyız. Boncuk gibi dizilmiş Kandil'in gölgesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, bunlardan bir yol olmaz. Atatürk'ün CHP'sini PKK'lılarla bir araya geldiğini görmez utanç kaynağıdır. CHP'lilere çağrımdır, bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun, defolu CHP'lilerden kurtulun. CHP'nin yanlışları Everest'i de geçti."