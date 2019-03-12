Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Başkan Erdoğan o ülkede en sevilen dünya lideri oldu

Başkan Erdoğan o ülkede en sevilen dünya lideri oldu

ABD düşünce kuruluşu Washington Institute tarafından Kuveyt halkı üzerinde yapılan kamuoyu yoklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı , en sevilen dünya lideri seçildi.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 09:28
Başkan Erdoğan o ülkede en sevilen dünya lideri oldu

Kuveyt gazetesi Alqabas tarafından haberleştirilen sonuçlar, "Kuveytliler Trump'a kızıyor Erdoğan'ı seviyor" başlığıyla verildi.

Kuveytlilerin, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteklerinin, "yüzde 5 olduğu" belirtilen haberde, Erdoğan'ın ise Kuveytlilerin yüzde 64'ünün sevgisini kazandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik kızın ilgisine kayıtsız kalmadı

İKİNCİ SIRA ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'NİN

Kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, yabancı liderler arasında Erdoğan'dan sonra ikinci sırayı yüzde 49 ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Trump ile aynı orana sahip olması dikkati çekti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerle gelişen ikili ilişkiler, yönetimlerin yanı sıra halk üzerinde de olumlu sonuçlara neden oluyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir, 2017'de Türkiye'ye iki ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuveyt'i aynı yıl üç kez ziyaret etmişti.

Başkan Erdoğan: Ezana düşmanlık eden bu milletin tüm değerlerine düşman demektir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan o ülkede en sevilen dünya lideri oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN