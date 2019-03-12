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yetkilisinden " polisinin Aksa'ya müdahalesine" tepki

Birleşmiş Milletler () Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, polisinin Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırarak, 'in kapılarını kapatmasına tepki gösterdi. BM yetkilisi ayrıca 'teki statükoya herkes tarafından tam anlamıyla saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 23:42
BM yetkilisinden İsrail polisinin Aksa'ya müdahalesine tepki

Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kutsal şehir Kudüs'teki olayları endişeyle takip ettiğini belirterek, "İbadet mekanları dua içindir, provokasyon ve şiddet için değil. Zaten gergin olan durumu körüklememek için itidalli davranılmalı." ifadesini kullandı.

İşgalci İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya postallı saldırı

BM yetkilisi ayrıca Kudüs'teki statükoya herkes tarafından tam anlamıyla saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail polisi bugün öğlen saatlerinde Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.

Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, yatsı namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Kubbetu's Sahra'ya İsrail baskını

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda yatsı namazını eda eden Filistinlilere de müdahale eden İsrail polisi, Müslümanların namaz kılmalarına engel olmuştu.

İsrail polisi, olayların ardından Mescid-i Aksa'nın yarın sabah açılacağını duyurmuştu.

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BM yetkilisinden "İsrail polisinin Aksa'ya müdahalesine" tepki
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