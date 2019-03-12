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Buteflika çekildi, ertelendi

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Buteflika çekildi, seçim ertelendi
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika (82), 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı. Sağlık kontrolleri için bir süredir bulunduğu İsviçre'den ülkesine dönen Buteflika, Ahmed Uyahya başkanlığındaki hükümeti de feshederek, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı. Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan seçimlerinde cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olması nedeniyle ülke çapında protesto gösterileri düzenleniyordu.
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Buteflika çekildi, seçim ertelendi
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