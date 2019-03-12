Havlayan drone’lar çoban oldu

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Yeni Zelanda'da çiftçiler ve çobanlar, köpekler yerine drone (insansız hava aracı) kullanmaya başladı. Yeni Zelanda merkezli drone üreticisi DJI Mavic Enterprise tarafından geliştirilen teknoloji, ayrıca sesleri kaydedip defalarca hoparlörden çalabiliyor. Böylece havlama gibi sesler geniş bir alanda kullanılabiliyor. Rus Sputnik ajansındaki habere göre firmanın drone uzmanı Adam Kerr, "Son iki yıl içinde çiftçiler kirli, tehlikeli ya da sıkıcı işler için drone teknolojisinden yardım almaya başladı" dedi. Kerr, şimdilik bu teknolojinin sadece tarım alanında kullanılacağını belirtti.