İsrail polisinden küstah kışkırtma! Botlarıyla camiye girdi

BUGÜN NELER OLDU

Yahudi fanatiklerin Mescid-i Aksa'yı basma girişimlerine gözünü kapayan ve Müslümanlara saldırmasına izin veren İsrail polisi, provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bir İsrail polis memuru, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan ve 22 Şubat'ta ilk kez Cuma namazının kılındığı Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nda Müslümanları kışkırtmaya kalktı. Middle East Eye sitesinin yayımladığı görüntülerde, polis memurunun Müslümanların itirazına aldırış etmeyerek seccadelerin üzerinde botla gezdiği, uyarıları dikkate almadan namaz kılan halka kafa tutmaya çalıştığı görüldü. 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli, Rahmet Kapısı'ndaki kilidi kırınca gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate de saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı. Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde Cuma namazı kılmıştı.