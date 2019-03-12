Son Dakika:İsrail polisinden utanç verici baskın!

Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapattı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetu's Sahraya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'in imamlarına, görevlilerine ve ibadet için içeride bulunanlara saldırdığını belirtti.

Dibs, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin de İsrail polisi tarafından darbedildiğini kaydederek, Mescid-i Aksa'da gerilimin tırmandığını belirtti.

Kubbet'us Sahra'ya İsrail baskını!

MESCİD'İ AKSA'NIN TÜM KAPILARI KAPATILDI

Mescid-i Aksa için acil harekete geçilmesi çağrısı yapan Dibs, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının kapatıldığını söyledi. Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından basına dağıtılan fotoğraf ve görüntülerde, çok sayıda İsrail polisinin Harem-i Şerif'in avlularında ve Kubbetu's Sahra'nın etrafında koşuşturduğu görülüyor.

Vakıflar İdaresi, ayrıca 3 Filistinlinin de İsrail polisince gözaltına alındığına ilişkin fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın içindeki İsrail polis karakolundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Filistinli gençler tarafından havai fişeklerle saldırıldığını ileri sürerek Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail polis helikopteri, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi üzerinde tur atarken, Harem-i Şerif'teki gerilim de devam ediyor.