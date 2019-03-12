Malezya tüm Boeing 737 Max uçuşlarını durdurdu

Malezya, Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max tipi uçağın düşmesinin ardından, ülke genelinde tüm B737 Max operasyonlarını askıya aldı.

Sivil Havacılık Biriminden yapılan açıklamada, pazar günü yaşanan ve 157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Malezya genelindeki havalimanlarından, ikinci bir emre kadar ülke içine ve ülke içinden yapılacak tüm B737 Max uçuşlarının durdurulması kararının alındığı bildirildi.

Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya da B737 Max tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu. Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da ise bazı hava yolu firmaları filolarında bulunan B737 Max 8 tipi uçaklarını seferden çektiklerini duyurmuştu.

Etiyopya Hava Yollarına ait B737-8 Max tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktakilerin hepsi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı B737 Max 8 tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, B737 Max 8 tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.