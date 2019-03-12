Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 15 bin 621 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 6 bin 486 personel hakkında ise adli ve idari işlem devam etmektedir."

(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

"Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."