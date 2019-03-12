O uçaklara yasak

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Çin Sivil Havacılık Kurumu, Etiyopya'da önceki gün 157 kişinin öldüğü uçak kazasında düşen Boeing 737 Max-8 modelinin 5 ayda iki kaza yapmasının ardından ülkedeki havayolu şirketlerine dün itibarıyla seferlerde kullanılmaması talimatı verdi. Çin Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Her iki kazanın da yeni teslim edilen Boeing 737 Max-8 modeli uçakla yaşanması ve kalkış aşamasında düşmeleri bir derece benzerlik arz ediyor" denildi. Yasaktan etkilenecek firmalar arasında Air China, China Eastern Havayolları ve China Southern Havayolları bulunuyor. Etiyopya Havayolları, Cayman Adaları'na ait Cayman Havayolları, Endonezya Havayolları ve Fas Havayolları da Boeing 737 Max-8 tipi yolcu uçaklarının seferlerini durdurduğunu açıkladı.Uzmanlar, uçağın neden düştüğünü belirlemek için erken olduğunu ifade ederken, Etiyopya'daki kaza, geçen ekimde Lion Air uçağının düşmesinin ardından yaşananları akıllara getirdi. Lion Air uçağı da Etiyopya Havayolları'nın uçağı gibi kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybetmiş ve uçaktaki 189 kişi ölmüştü. Lion Air kazasının ardından yapılan soruşturmada, pilotlar Boeing 737 Max modelindeki yeni bir özellik olan, motorun durmasını önleyen otomatik sistemle sorun yaşadıklarını söylemişti. Pilotların çabalarına karşın, sistemin uçağın burnunu aşağı çektiği kaydedilmişti. Ekimdeki kazanın ardından, Boeing şirketine acil bir uyarıda bulunulmuş ve sistemdeki soruna dikkat çekilmişti. Reuters'a göre, şirketin bu sorunu gidermek için uçağın bilgisayar yazılımına bir yama yapması bekleniyor. Havacılık güvenliği uzmanı Andrew Blackie, "Yeni sistemin pilotlara izah edilmemiş olabileceğini" belirtti. Blackie "Havacılık tarihine bakarsanız, yeni bir uçak kullanıma girdiğinde, kaza oranlarında bir artış olması çok nadir görülen bir durum değil" dedi. Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, ülkede bir günlük ulusal yas ilan etti.Düşen uçağın son anlarına ait grafik ortaya çıktı. Uçuş izleme web sitesi flightradar24, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dengesiz bir dikey hıza sahip olduğunu, düşmeden önceki son saniyelerde hız kaybedip hız kazandığını gösteren bir grafik yayımladı. Havacılık uzmanlarına göre, bu grafik olağan dışı çünkü uçak bir kez havalandı mı dikey hızın yükselmesi ya da aynı kalması gerekir. Uçak havalimanından kalkarak 2600 metreye çıktı ancak 6 dakika sonra uçakla bağlantı kesildi. Havayolunun CEO'su Tewolde GebreMariam'a göre uçağın pilotu bir takım aksaklıkların olduğunu bildirdi ve geri dönmek istedi. GebreMariam, pilotun son derece tecrübeli olduğunu da vurguladı.Uçağı iki dakikayla kaçıran Antonis Mavropoulos adlı Yunan yolcu, şans eseri hayatta kaldı. Mavropoulos, uçağa binmeyen tek yolcuydu. Yunanistan'da yayın yapan Alpha TV'ye konuşan Mavropoulos, "İnsanların uçağa alındıklarını gördüm. Beni almadıklarına kızmıştım" dedi. Mavropoulos check-in işlemlerini tamamlamasına rağmen bagajını düzenlediği için geç kaldığını ve uçuş ekibinin de kendisini bekleAntonis Mavropoulos mediğini anlattı.EtiyopyaBaşbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, uçak kazasından kurtulan olmadığı resmen açıklanırken, devlete ait yayın kuruluşu EBC de uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Havayollarının sözcüsü de kurbanlar arasında 32 Kenya ve 9 Etiyopya vatandaşının bulunduğunu söyledi.Uçağın karakutusunaulaşıldı. Havayollarındanbir yetkili, uçağındüştüğü bölgede devameden çalışmalar sırasındabulunan karakutunun kısmenzarar gördüğünüifade etti.