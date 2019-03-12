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İki gün önce telefonla görüşmüşlerdi! 'ın ölümü kahretti

, Erasmus değişim programı ile gittiği Polonya'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman iki hafta önce Polonya'ya gitmişti. Furkan'ın okul arkadaşı yaptığı açıklamada daha iki gün önce telefonda görüştüklerini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 15:30
İki gün önce telefonla görüşmüşlerdi! Furkan Kocaman'ın ölümü kahretti

Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'ın (21), okul ve sıra arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan ile iki gün önce telefonla görüştüğünü Polonya'daki ortamı sevmediğini söylediğini anlattı. Çiçek, ''İki gün önce konuştuğumuzda, 'O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok. Sadece kariyerimdeki özgeçmişimde bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil buranın ortamı' diyordu.'Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık. Umarım gereği yapılır" dedi.

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İki gün önce telefonla görüşmüşlerdi! Furkan Kocaman'ın ölümü kahretti
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