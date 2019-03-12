İki gün önce telefonla görüşmüşlerdi! Furkan Kocaman'ın ölümü kahretti

Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın (21), okul ve sıra arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan ile iki gün önce telefonla görüştüğünü Polonya'daki ortamı sevmediğini söylediğini anlattı. Çiçek, ''İki gün önce konuştuğumuzda, 'O kadar sıkılıyorum ki, burada yapacak bir şey yok. Sadece kariyerimdeki özgeçmişimde bu çalışmayı doldurmak için, İngilizcemi geliştirmek için geldim buraya' demişti. Ortamını çok sevmemişti. 'Bize göre değil buranın ortamı' diyordu.'Hak etmediği şekilde ölüm haberini aldık. Umarım gereği yapılır" dedi.