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Rapor: ’ta 1 trilyon sterlin diğer ülkelerine taşınıyor

’ta en az 275 finans şirketi, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından önce 1 trilyon sterline yakın değere sahip varlıklarını başka ülkeye taşıyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 09:04
Rapor: Birleşik Krallık’ta 1 trilyon sterlin diğer AB ülkelerine taşınıyor

Birleşik Krallık merkezli düşünce kuruluşu New Financial LLP'nin yayınladığı raporda, şirketlerin taşıdığı varlıkların toplam değerinin 800 milyar dolar sterline yakın olduğu ve söz konusu varlıkların Birleşik Krallık bankacılık sisteminin yüzde 10'unu oluşturduğu belirtilirken, sigorta şirketleri ve varlık yöneticilerinin de sırasıyla 35 milyar ve 65 milyar sterlin değerindeki varlığı ülke dışına taşıdığı vurgulandı. Rapor ayrıca, şirketlerin söz konusu varlıkları Dublin, Lüksemburg, Paris, Frankfurt ve Amsterdam'a taşıdığını öne sürdü.

New Financial, söz konusu varlıkların taşınmasının "ilk aşama" olduğunu, şirketlerin varlıklarını yurtdışına taşımaya devam edeceğini ve Brexit sonunda varlıklarını taşıyan şirket değerinin "çok daha yüksek" olacağı öngörüsünü yaptı.

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Rapor: Birleşik Krallık’ta 1 trilyon sterlin diğer AB ülkelerine taşınıyor
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