Turisti zincirle ahıra bağladı! Sonrası korkunç...
20’li yaşlarındaki genç kadın sosyal medyadan aldığı tavsiye üzerine hem çalışmak hem de tatil yapmak için gittiği çiftlikte korkunç işkenceye maruz kaldı. Hiç kimse tatilinin kabusa dönüşeceğini bilmiyordu. Dünya gündemine son dakika olarak düşen olayın detayları kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 12.3.2019 12:39Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 12:55
Sırt çantasını alıp binlerce kilometre öteye hem çalışmak hem de tatil yapmak için gitti. Ancak tatili kabusa döndü. Sosyal medyadan aldığı tavsiye üzerine gittiği çiftlikte başına gelenler kan dondurdu.