Haberler Dünya Haberleri Turisti zincirle ahıra bağladı! Sonrası korkunç...

Turisti zincirle ahıra bağladı! Sonrası korkunç... 20’li yaşlarındaki genç kadın sosyal medyadan aldığı tavsiye üzerine hem çalışmak hem de tatil yapmak için gittiği çiftlikte korkunç işkenceye maruz kaldı. Hiç kimse tatilinin kabusa dönüşeceğini bilmiyordu. Dünya gündemine son dakika olarak düşen olayın detayları kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 12:55