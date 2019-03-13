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Son Dakika: Bakan 'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt , sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada İsrail Başbakanı 'nun küstah sözlerine sert yanıt verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 15:55
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, Netanyahu'nun hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek için çaresizlikle gündem değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"@netanyahu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek adına çaresizlikle gündem değiştirmeye çalışıyor. Filistinliler bir yana İsrail vatandaşlarına karşı da ayrımcılık ve nefreti alevlendiriyor. İçler acısı, utanç verici..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor? Çünkü Cumhurbaşkanımız bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olarak tepki gösteriyor, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluk ve rüşvetten sorgulanıyor."

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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki
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