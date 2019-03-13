Boeing yasağı büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Etiyopya Havayolları'na ait uçağın pazar günü düşerek 157 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımını askıya alan ülke sayısı artıyor. Etiyopya, Çin ve Endonezya önceki gün bu tip uçakların kullanılmaması talimatını verirken, dün de Avustralya, Singapur, İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın sivil havacılık otoriteleri yasak kararlarını açıkladı. Güney Kore ulaştırma yetkilileri, 737 Max kullanan yerel bir havayolu şirketine denetim yapıldığını, bu süreçte seferlerin durdurulduğunu kaydetti. Brezilya'nın Gol, Meksika'dan Aeromexico, Hindistan'ın Jet Airways ve Arjantin'in Aerolineas şirketleri de Boeing 737 Max 8 tipi uçakların seferlerini durdurdu. THY DE DURDURDUFilosunda 11'i Max 8, biri Max 9 olmak üzere 12 Boeing 737 Max bulunan THY, bu uçakların operasyonlarını, 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurduğunu duyurdu. Antalya merkezli Corendon Havayolları da filosundaki 737 Max 8 tipi bir uçağının uçuşlarını durdurdu.