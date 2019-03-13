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Elektrik kesintisi 5 gündür sürüyor

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Elektrik kesintisi 5 gündür sürüyor
Venezuela'da perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil devam ediyor. Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne yönelik yeni bir sabotaj hazırlığı yapan iki kişi ise yakalandı. Devlet Baykanı Nicolas Maduro, "Adaletten, halkımıza yaptıkları bu devasa zarar nedeniyle bunların beyin takımlarından hesap sormalarını rica ediyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da ABD'li diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiklerini duyurdu.
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Elektrik kesintisi 5 gündür sürüyor
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