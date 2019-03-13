En sevilen dünya lideri Erdoğan

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Kuveyt halkı, dünya liderleri arasında en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. ABD düşünce kuruluşu Washington Institute tarafından Kuveyt halkı üzerinde yapılan kamuoyu yoklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevilen dünya lideri seçildi. Kuveyt gazetesi Alqabas tarafından haberleştirilen sonuçlar, "Kuveytliler Trump'a kızıyor Erdoğan'ı seviyor" başlığıyla verildi. Kuveytlilerin, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteklerinin, "yüzde 5 olduğu" belirtilen haberde, Erdoğan'ın ise Kuveytlilerin yüzde 64'ünün sevgisini kazandığı belirtildi. Daha önce de ABD merkezli araştırma şirketi Pew Research Center tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yapılan bir araştırmada Erdoğan açık ara farkla halkın en olumlu gördüğü lider olmuştu.