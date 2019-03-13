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FETÖ’cüden elçiliğine kaçak giriş

Giriş Tarihi: 13.3.2019
YUNANISTAN'A firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı bir kişinin, ABD'nin Atina Büyükelçiliği binasına izinsiz girerek reddedilen iltica talebi nedeniyle protestoda bulunmak istediği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 37 yaşındaki erkek FETÖ'cü, pazar günü ABD Büyükelçiliğini çevreleyen demir parmaklıkları aşarak bahçeye girmesinin ardından polis tarafından yakalandı. İkinci kez benzer girişimde bulunan kişi, tutuklanarak suçüstü mahkemesine sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.
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FETÖ’cüden ABD elçiliğine kaçak giriş
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