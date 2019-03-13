BUGÜN NELER OLDU

Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, yine nefret saçtı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetu's Sahraya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'in imamlarına, görevlilerine ve ibadet için içeride bulunanlara saldırdığını belirtti. Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani de darpedildi. Mescid-i Aksa için acil harekete geçilmesi çağrısı yapan Dibs, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının kapatıldığını söyledi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmasının ardından onlarca Filistinli, ikindi namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından basına dağıtılan görüntülerde, çok sayıda İsrail polisinin Harem-i Şerif'in avlularında ve Kubbetu's Sahra'nın etrafında koşuşturduğu görüldü. Ayrıca 3 Filistinlinin de İsrail polisince gözaltına alındığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın içindeki İsrail polis karakolundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. İsrail polisinin, Filistinli gençler tarafından havai fişeklerle saldırıldığını ileri sürerek baskın düzenlediği ileri sürüldü. Harem-i Şerif'teki gerilim de devam ediyor.Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci daha şehit etti. Batı Şeria'nın Selfit kentinde de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Olaylarda Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin (23) isimli genç İsrail askerlerince şehit edildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa zulmüne tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.