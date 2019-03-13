Haberler Dünya Haberleri Mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım

Mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım Japon bilim adamları, 28 bin yıl önce yaşamış olan yünlü mamutun hücre çekirdeklerini kullanarak biyolojik hareketlilik sağlarken, bunun "mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım" olduğu belirtildi.

AA Dünya Haberleri Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 15:41