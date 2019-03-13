Profesör Demirköz Genç Küresel Liderlerden biri seçildi

Prof. M. Bilge Demirköz, Dünya Ekonomik Forumu tarafından başlatılan Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi. Dünyaca ünlü bir bilim insanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü (ODTÜ) öğretim görevlisi olan Prof. M. Bige Demirköz, aynı zamanda Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'nin (TABİP) bilim kurulu üyesidir. TABİP, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen bir projedir.

1971 yılında, dünyanın önde gelen siyasi, iş dünyası ve diğer liderlerini küresel, bölgesel ve sanayi gündemlerini şekillendirmek üzere, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan Dünya Ekonomik Forumu, her yıl Genç Küresel Liderler Forumu'na yeni üyeler seçmektedir.

GENÇ KÜRESEL LİDER DEMİRKÖZ KİMDİR?

Bilge Demirköz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir astro-parçacık fizikçi. Lisans ve yüksek lisans dereceleri için MIT ve Oxford'da okuduktan sonra, CERN'de, IFAE Barselona'da ve Cambridge Üniversitesi'nde çalıştı. Yurtdışında ATLAS deneyi için silikon parçacık dedektörleri ve veri analizi üzerinde ve uzaydaki AMS-02 deneyinde çalışan Demirköz, çalışarak 2011 senesinde yurtdışında geçirdiği 14 yıldan sonra Türkiye'ye geri döndü. Amacı, Türkiye'yi CERN'e ve uluslararası bilimsel çevreye yaklaştırmak ve Dünya Barışı'nın yararına istikrarlı ve sürdürülebilir araştırma iş birlikleri kurmaktı.

Şu anda Türkiye'de CERN iş birliğiyle uzay radyasyonu araştırmaları için bir proton radyasyonu test altyapısı kuruyor. Ekibi 5 mühendis, 6 fizikçi, 2 tekniker, 2 idari personel ve çeşitli lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Prof. Demirköz, CERN'de L'Oréal-UNESCO Bilim İnsanları İçin Uluslararası Kadınlar için Uluslararası Yükselen Yetenek Bursu da dahil olmak üzere birçok ödül aldı, CERN'de THE Port insani hackathon projesinin ve Yunus Emre Enstitüsü'nün Bilim Diplomasisi programının başlamasına yardımcı oldu.

2008 yılında CERN'de Türk öğrencilerini destekleyen bir fon olan Engin Arik Bursu'nu kurdu. CERN Users ve CERN Danışma Komitesi'nde Türkiye'yi temsil ediyor ve aynı zamanda CERN'de Sanat Kurulu'nda görev yaptı. TED üyesi de olan Demirköz, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi'nin asosiye üyesi ve Global Genç Akademi'nin de üyesidir. 2018'den itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen "TABİP" projesinde bilim danışmanı olarak görev yapmaktadır.

GENÇ KÜRESEL LİDERLER FORUMU NEDİR?

Genç Küresel Liderler Forumu farklı, dinamik ve dünya çapında temsili liderleri, dünyadaki olumlu değişimi yönlendirecek vizyon ve cesaret ile bir topluluk oluşturma misyonuyla bir araya getiren beş yıllık bir liderlik programıdır.

Dönüşümsel beş yıllık deneyim boyunca, Genç Küresel Liderler (YGL'ler) kolektif yeteneklerini harekete geçiren ve toplumsal, politik ve çevresel zorluklarla mücadeleye yönelik eylemleri hızlandıran bir yolculuğa çıkmaktadır. Bu amaçla, YGL'ler yeteneklerini ve etkilerini iyilik için bir güç olarak kullanırlar ve bu sayede motive olurlar. Aynı zamanda çeşitli becerilerini, deneyimlerini ve ağlarını bir araya getirerek daha fazlasını başarabileceklerine inanırlar.

YGL'lerin başındaki yürütücüler ve Fortune 500 şirketleri, Nobel Ödül ve Akademi Ödülleri'ne layık görüldü, aynı zamanda BM İyi Niyet Elçileri ve Sosyal Girişimciler olarak görev yaptı. Onlar, liderliği nasıl tanımladığımızı değiştiriyorlar ve etkiye ilham veriyorlar.

Her yıl binlerce aday, halka açık bir aday gösterme sürecinde önerilmektedir. Gerçek bir temsilci olmaları koşulu göz önüne alınarak, adaylar Genç Küresel Liderler Forumu ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından değerlendirilir, görüşmeler yapılır ve son adım olarak bir seçim komitesi tarafından değerlendirilir. Her yıl 100-150 arasında yeni üye seçilir.