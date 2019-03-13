Türk kökenli siyasetçiye çevre ödülü

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Hollanda'da Kuzey Hollanda Bölgesi Vali Yardımcısı Türk asıllı Adnan Tekin, yılın en çevreci siyasetçisi oldu. Hollanda'da Doğa Anıtları Vakfının 11'inci kez düzenlediği, "2018'in en çevreci siyasetçisi" yarışmasında 46 yaşındaki Tekin birinci seçildi. Yarışmada doğayla ilgili beş kategori üzerinden belirlenen 10 adaya organizasyonun resmi internet sitesinden oy verildi. Yarışmanın jürisi, oylama sonucu finale kalan üç kişi arasından birinciyi belirledi. Tekin'e ödül olarak bir yıl boyunca ofisinde kullanabileceği Hollanda Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin oturduğu koltuğun yeşil versiyonu verildi. Koltuğun üzerinde bu zamana kadar ödüle layık görülen siyasetçilerin ismi yazıyor.