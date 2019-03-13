YPG/PKK sivilleri ölüme terk ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'nda, zorla getirdiği sivilleri insanlık dışı şartlarda barındırıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, "Bu yılın ocak ayından bu yana Suriye'nin Bagoz bölgesindeki bu kampa ulaşmak için 300 kilometre yol yapan çocuklardan 60'ının yaşamını yitirdiği biliniyor" dedi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de kampta yüzde 90'ı 5 yaş altı çocuklar olmak üzere en az 84 sivilin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu söylemişti. Terör örgütü YPG/PKK, Hol beldesindeki kampı, Nisan 2017'de kurdu. Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalarından kaçan sivilleri bu kampa yönlendirdi. Teröristler, ilk olarak sivilleri fotoğraflıyor ve kimlik belgelerine el koyuyor. Başörtülü kadınların başlarını zorla açarak üstlerini arıyor.Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2020 bütçesinde, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya 300 milyon dolar ayırdı.