ABD’den YPG’ye 300 milyon $

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ABD, Suriye'den askerlerini çekme kararı almasına rağmen terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında bir diğer terör örgütü YPG'ye desteğini sürdürüyor. Washington yönetimi bu yıl Irak ve Suriye'deki eğit-donat programı için 1 milyar 45 milyon dolar bütçe ayırdı. Söz konusu fonun 745 milyon doları Irak ordusu, 300 milyon doları ise Suriye'de eğit-donat programı için ayrıldı. ABD tüm tepkilere rağmen Suriye'de çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'ye eğit - donat programı çerçevesinde destek veriyor. Bütçede, Suriye'ye komşu ülkelerin sınır güvenliğine destek için ise 250 milyon dolar aktarılacak. ABD Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Yapısı, Kaynaklar ve Değerlendirme Direktörü Korgeneral Anthony R. Ierardi, terör örgütü YPG'ye ayrılan yardım bütçesi hakkında "İlerledikçe bu (fon) da tekrar ayarlanacak. Halen bütçe talebinin önemli bir parçası ancak ayarlamalar yapılacak" dedi.