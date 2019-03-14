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Aşırı yağış sonrası marketin çatısı çöktü, aşağıdakiler son anda kaçtı

'da aşırı yağış sonrası bir marketin çatısı çöktü. Aralarında market çalışanlarının da bulunduğu 5 kişinin market önünde beklediği esnada çöken çatı az kalsın felakete neden oluyordu. 5 kişi son anda çatıyı fark ederek kaçtı ve kurtuldu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 10:13

Son günlerde aşırı yağışın etkili olduğu Brezilya'da hayat birçok bölgede adeta felç oldu. Felaketin en çok vurduğu Sao Paulo'da biri bebek, 11 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı yağış sonrası marketin çatısı çöktü, aşağıdakiler son anda kaçtı

Sao Paulo'ya bağlı Mongagua'da aşırı yağış sonrası bir marketin çatısı çöktü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, aralarında çalışanların da bulunduğu 5 kişinin market önünde olduğu sırada çatının çöktüğü görülüyor. Çatının üzerlerine geldiğini görenler, saniyeler içinde kaçıyor ve çatı tam da onların daha önce bulundukları alana düşüyor.

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Aşırı yağış sonrası marketin çatısı çöktü, aşağıdakiler son anda kaçtı
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