Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hitler'den emekli maaşı alan 15 İsveçli tespit edildi

Hitler'den emekli maaşı alan 15 İsveçli tespit edildi

'te 15 eski Nazi işbirlikçisine tarafından bağlanan maaşın ödenmeye devam ettiği ortaya çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 09:52
Hitler'den emekli maaşı alan 15 İsveçli tespit edildi

İsveç'te 15 eski Nazi işbirlikçisine Adolf Hitler tarafından bağlanan maaşın ödenmeye devam ettiği ortaya çıktı.

İsveç'te Nazi ordusunda savaşırken yaralanan 15 kişiye Adolf Hitler tarafından imzalanan kararname gereğince malul maaşı bağlandığı belirlendi. Söz konusu kişilerin maaşı almaya devam ettiği ortaya çıktı. İsveç basınında yer alan habere göre, o dönemde aralarında 200 İsveç vatandaşının da bulunduğu binlerce kişi Hitler'e bağlılıklarını ilan ettiği için Alman vatandaşları ile aynı koşullarda ömür boyu aylık almaya hak kazanmıştı.
Hitler maaşı alan 15 kişinin hala İsveç'te yaşadığı ve bin 500 İsveç kronu ile 15 bin kron arasında her ay maaş aldığı kaydedildi.
Alman yetkililerin ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındıkları ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hitler'den emekli maaşı alan 15 İsveçli tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN