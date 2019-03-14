İran’da boru hattında patlama

İran'ın Ajvaz kentinde bir boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde botu hattında patlama meydana geldi. Olayda biri kadın biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İranlı yetkili Kiamars Hajizadeh konuya ilişkin açıklamasında, patlamanın Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki botu hattında gerçekleştiğini bildirdi.

Patlamanın bulunduğu bölgede 5 aracın da alev aldığı, itfaiye ve sağlık ekibinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.