Irkçı Netanyahu’ya hak ettiği cevaplar

BUGÜN NELER OLDU

Filistin topraklarını işgal eden, çocukların öldürülmesi emrini veren, Gazzelileri açık hava hapishanesine mahkum eden, adeta apartheid rejimi uygulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türkiye'den tepkiler yağdı.İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesine yolsuzluktan soruşturulan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "diktatör" kelimesini kullanması hakkında "Bu ifadeyi yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum" cevabını verdi. Çelik, "Netanyahu geçtiğimiz günlerde belki de insanlık tarihine geçebilecek en ırkçı açıklamalardan birisini yapmış bir kişidir. Diyor ki 'İsrail İsrail'de yaşayan bütün vatandaşların değil, sadece Yahudilerin ulus devletidir' diyor. Bakın orada Yahudi olmayan İsrail vatandaşları da var. Kendi vatandaşlarına açık bir şekilde birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş olarak nitelendirmek tarihte bunu yapmış kimleri akla getiriyor? 'İsrail sadece Yahudilerin devletidir, ulus devletidir onun dışındakilerin ulus devleti değildir' açıklaması Netanyahu'nun marifeti olan 'ulus devlet' yasasına dayanıyor" dedi.Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir" sözleriyle yanıt verdi. Altun Twitter hesabından 2009'da Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı. Altun, ayrıca "#WeAreErdogan" etiketiyle Erdoğan'ın helikopterde çekilmiş fotoğrafını da paylaştı. "#WeAreErdogan" Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşirken dünya gündeminde ise üst sıralara ulaştı."Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadın ve çocukları öldürüyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek.""Netanyahu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek adına çaresizlikle gündem değiştirmeye çalışıyor. Filistinliler bir yana İsrail vatandaşlarına da ayrımcılığı alevlendiriyor. İçler acısı, utanç verici."