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’da marketin zemini çöktü

'da bir marketin zemini, müşteriler ve görevlinin üzerinde bulunduğu esnada çöktü.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 16:54

Olay Rusya'nın St. Petersburg şehrinin Petrogradsky bölgesinde bulunan ve 7/24 hizmet veren bir markette meydana geldi.

Üzerinde güvenlik görevlisi ve 4 müşterinin bulunduğu zemin bir anda çöktü. Çökme sonucu market rafları, güvenlik görevlisinin ve müşterilerin üstüne devrildi. Güvenlik görevlisi devrilen rafların altından yardım almadan çıkarken, diğer müşterileri, marketteki çalışanlar ve olayı görenler kurtardı.

Yetkililer, marketin neredeyse 100 yıldan daha eski olan bir yapıda bulunduğu için zeminin çöktüğü ve rafların devrilmesi sonucu hafif yaralanan bir kadının hastaneye kaldırılmayı reddettiğini söyledi.

Olaya dair inceleme sürüyor.

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Rusya’da marketin zemini çöktü
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