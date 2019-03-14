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Tropikal fırtına Afrika'nın güneyini vurdu: 126 ölü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 16:28

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Malavi'deki şiddetli yağış ve tropikal fırtına nedeniyle 126 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, tropikal fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Mozambik'te 66, Malavi'de 56 ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 4 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış ve fırtınadan 800'den fazla kişi etkilenirken, yaklaşık 100 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tropikal fırtınanın su ve elektrik sistemleri başta olmak üzere birçok altyapı sorununa neden olduğu bildirildi.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeler için uluslararası birçok kurum yardım kampanyası başlatırken mahsur kalanlar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Tropikal fırtına Afrika'nın güneyini vurdu: 126 ölü
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