273 milyon $’lık bileti bulup teslim etti

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de geçen cuma sahibini bulan 273 milyon dolarlık (yaklaşık 1.5 milyar lira) loto çekilişi filmleri aratmayan bir olaya sahne oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan New Jersey kentindeki Mike Weirsky, çekilişten bir gün önce biletini kaybetmişti. Peki nasıl oldu da kaybettiği bilete büyük ikramiye çıktı. Olayı ilk ağızdan basın toplantısında anlatan Weirsky, "Perşembe günü Pennsylvania sınırında yer alan Phillipsburg'taki Quick Check isimli markete gitmiştim. Cep telefonu ile konuşurken doldurduğum kuponları orada unuttum. Kuponları bulan biri onları marketteki görevliye vermiş. Ertesi gün sabah markete giderek kuponlarımı geri aldım ve 2 dolar ödeyip onları kendi adıma yatırdım" dedi.Cuma akşamı yapılan çekilişte kuponlarından birine büyük iklramiye çıkan 54 yaşındaki Mike Weirsky, şimdi gizemli iyi adamı arıyor. Loto yetkilileri "Eğer kuponları bulan gizemli adam, marketteki tezgâhtara teslim etmek yerine onları kendi adına yatırsaydı büyük ikramiyenin sahibi alacaktı" dedi. Gizemli adamı arayan Mike Weisrky, "Ona kuponları bulup markettekilere teslim ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Ona ayrıca bir şeyler de vereceğim. Ama miktarı saklı tutacağım" diye konuştu.Son beş yıldır işsiz olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz sonbaharda boşanana kadar eşinin eve baktığını kaydeden Mike Weirsky, "Son bir yıldır iş için başvurduğum hiç bir yerden geri dönüş almadım. Ta ki geçen çarşamba gününe kadar. Gelen telefonda büyük ikramiyeyi kazandığım söylendi" ifadesini kullandı. Kazandığı paranın tadını çıkaracağını vurgulayan şanslı adam, büyük ikramiyeyi aldıktan sonra ilk iş olarak aracını değiştireceğini, annesine yeni bir ototmobil alacağını ve evini yenileyeceğini söyledi.