ABD'nin ölüm listesindeydi... DEAŞ'lı Prakash hakkında flaş karar!
ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 15.3.2019 16:14Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 16:29
ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.