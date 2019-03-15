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ABD'nin ölüm listesindeydi... 'lı Prakash hakkında flaş karar!

ABD'nin ölüm listesinde bulunan terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu , terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 16:29
ABD'nin ölüm listesindeydi... DEAŞ'lı Prakash hakkında flaş karar!

ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD'nin ölüm listesindeydi... DEAŞ'lı Prakash hakkında flaş karar!
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