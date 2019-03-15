İngiltere Brexit'i erteleyecek

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İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini içeren önergesini kabul etti. Hükümetin daha önce 2 kez reddedilen Brexit anlaşmasının 20 Mart'tan önce bir kez daha oylanmasını öngören önergesi, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, 202'ye karşı 412 oyla kabul edildi. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, AB'den Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep edecek. Hükümetin, talebini AB'ye, 21 Mart'ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor.