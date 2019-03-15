BUGÜN NELER OLDU

- İsrail, Gazze şeridinde 100 noktaya hava saldırısında bulundu(Fotoğraflı)Hamad Alnajjar - Muhammed RabahGAZZE (İHA) - Filistin güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridindeki Filistin direniş gruplarının tesislerine bombalı saldırıda bulunduğunu açıkladı.İsrail savaş uçakları sabaha karşı, Gazze şehrinin güney batısında bulunan Filistin direniş gruplarından biri olan Bedr Direniş Grubu'nun tesislerine bombalı saldırıda bulundu. İsrail'in savaş uçaklarının, Filistin direniş gruplarının tesislerini, meskun mahalleri ve zirai arazileri, Gazze Şeridi'nin Han Yunus şehri yakınlarındaki El Kassam tugaylarını, Filistin direniş gruplarının Gazze'nin kuzey bölgesinde bulunan tesislerini, Batı Gazze'de El Mahruşa düğün salonunu bombaladığı kaydedildi. Bombalanan alandaki insanlara yardıma giden sivil savunma uzmanlarının da yine İsrail uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.İsrail ordusu, savaş uçakları ve helikopterleriyle Gazze şeridinde 100 hedefi bombaladığını söyledi. Bombalanan yerler arasında Hamas'ın Gazze şehri yakınlarındaki El Remal'daki merkez bürolarının bulunduğu belirtildi.Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda Refah'ta karı koca 2 kişi, Gazze'de de 2 kişi olmak üzere 4 kişinin yaralandığını açıkladı.İsrail uçaklarının saldırısının Perşembe günü Gazze'den Tel Aviv'i hedef alan iki roket atışına misilleme olduğu belirtildi. Roket atışını üstlenen olmazken roketlerin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.Hamas, Tel Aviv'e roket fırlatma suçlamasını kabul etmedi. Gazze İçişleri Bakanlığı roket atma olayı konusunda soruşturma başladığını Gazze Şeridinden milli sağduyunun dışında yapılan roket atışına karşı askeri tedbir alınacağını belirtti.İsrail'in saldırısının, Gazze şeridinden atılan 2 roketin Tel Aviv semalarında görünmesi üzerine Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında yapılan acil güvenlik toplantısının ardından geldiğine dikkat çekildi. İsrail, roket atışları sebebiyle Hamas'ı kınadı.(HD-MK-D)15.03.2019 11:24:21 TSINNNN