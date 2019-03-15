Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye’de son aşamaya gelindi

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Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası toplumun temel amacının, Suriye'de 8 yılını dolduran savaşa çözüm bulunması olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin BM ile tam koordinasyon içinde siyasi çözüme Astana süreciyle katkı sağladığını belirtti. Çavuşoğlu, "Cenevre görüşmelerini tamamlayıcı olarak Astana süreci, şiddeti azaltma ve siyasi süreci ilerletme açısından somut katkılar sağlamıştır. Ortak çalışmalarımız sonucu Anayasa Komitesi'nin kurulmasının son aşamasına gelinmesi sağlanmıştır" diye konuştu.