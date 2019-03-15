Netanyahu için her yol mübah

BUGÜN NELER OLDU

İsrail'in son 10 yıllık politikasına damga vuran ve ülkesinin Filistinlilere karşı uyguladığı zulmün dozajını her geçen gün artıran İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçimi önde tamamlamak için türlü yöntemlere başvuruyor. Ülkede 9 Nisan'da yapılacak erken seçimlere bir aydan az süre kalırken anketlerde ikinci sıraya düşen Netanyahu, bugünlerde fanatik Yahudilerin oylarını almak için Türkiye'ye de her türlü iftirayı atmaktan çekinmiyor.Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi üç ayrı soruşturma dosyası bulunan ve İsrail Başsavcısı'nın seçimin ardından bu dosyalara ilişkin kararını açıklaması beklenirken Netanyahu'nun seçim öncesi kullandığı ayrıştırıcı ve saldırgan dil dikkati çekiyor.Netanyahu daha önceki seçimlerde de ırkçı söylemlerle fanatik kesimlerin oylarını almaya çalışmıştı. En son 2015'te yapılan genel seçimde ülkedeki Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapan Netanyahu, seçimi kazandıktan bir gün sonra ise özür dilemişti.Aşırı sağ politikalarıyla öne çıkan Netanyahu, seçim öncesi kullandığı dili daha da sertleştirdi. Seçimin kaderini sağ seçmenin belirleyeceğini iyi bilen Netanyahu bir anlamda "tribünlere oynamaya" devam ediyor. Netanyahu, geçen hafta İsrailli oyuncu ve model Rotem Sela'nın sosyal medyada paylaştığı "İsrail tüm vatandaşların ülkesidir" şeklindeki cümlesine verdiği cevapta, "Sevgili Rotem, önemli bir düzeltme: İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir. Meclisten geçirdiğimiz Yahudi Ulus Devlet Yasasına göre, İsrail sadece Yahudilerin ulus devletidir" ifadelerini kullanmıştı.İsrail polisi tarafından salı günü öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa dün sabah açıldıktan sonra bu kez asker koruması altındaki 240 fanatik Yahudi tarafından işgal edildi. Arap Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerini kınayarak, Filistinlilerin direnişine mali destek verilmesi çağrısında bulundu.